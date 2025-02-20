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Бетис не отпустит Витора Роке без компенсации

Испания

Хотя "Барса" пока не получала ни одного официального предложения

Бетис не отпустит Витора Роке без компенсации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее нападающего Витора Роке остается неопределенным. Несмотря на контракт с "Барселоной" до июня 2031 года и аренду в "Бетисе" до 30 июня с опцией продления еще на сезон, интерес "Палмейраса" может изменить ситуацию.

Сейчас "Барса" не получала официального предложения от бразильского клуба за 19-летнего форварда, которого подписала в январе 2024 года с "Атлетико Паранаэнсе" за 30 миллионов евро плюс 31 миллион в виде бонусов, которые пока не были выплачены. "Бетис" тоже пока не имеет никакой информации о возможном изменении планов ни от игрока, ни от "Барселоны".

Впрочем, если каталонцы все же предложат "Бетису" отпустить Роке в "Палмейрас" (трансферное окно в Бразилии открыто до 28 февраля), андалусийский клуб не намерен делать это без компенсации.

"Бетис" ожидает, что в случае досрочного расторжения аренды клуб получит финансовую компенсацию, как минимум в виде возмещения зарплаты бразильца, или же получит увеличенную долю прав на Эза Абде.

Добавим, что в этом сезоне Витор Роке забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 31 матче за "Бетис" во всех турнирах.

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Барселона Бетис (Севилья) Палмейрас (Сан-Паулу) Витор Роке
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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