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Спортивный директор Эспаньола высказался относительно будущего перспективного вратаря

Испания

Прошлым летом им интересовался "Арсенал"

Спортивный директор Эспаньола высказался относительно будущего перспективного вратаря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После выхода из зоны вылета, болельщики Эспаньола" продолжают следить за ситуацией вокруг одного из ключевых игроков - Хоана Гарсии, который прошлым летом был в сфере интересов "Арсенала" и остается в шорт-листах топ-клубов Европы.

Еще в августе "Эспаньол" отказался продавать Гарсию за 20 миллионов евро, которые предлагал "Арсенал" Микеля Артеты, ссылаясь на его клаусулу - 25 миллионов евро (которая повышается до 30 миллионов за 15 дней до закрытия каждого трансферного окна).

Спортивный директор Фран Харагарса прокомментировал возможную сделку.

"Клаусула или ничего? Нет. Если речь о последней неделе трансферного окна, как это было с "Арсеналом" летом, то да - только клаусула. Но если, например, 14 июня поступит предложение, которое близко к этой сумме по фиксированным платежам и бонусам, "Эспаньол" не откажется. Он не может отказаться. Если кто-то предложит 8 миллионов за Гарсию - это уже будет плохая продажа, 100%", - говорит Харагарса.

Добавим, что в этом сезоне Гарсия сделал больше всего сейвов среди вратарей Ла Лиги (89), а также привлек внимание Луиса де ла Фуэнте, главного тренера сборной Испании, который наблюдал за ним в минувшее воскресенье.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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