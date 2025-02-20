Ламин Ямаль ответил на вопрос о возможности перехода в Реал в будущем

Звездный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль ответил на вопрос о возможном переходе в "Реал" в будущем.

"Не исключаю ли я возможность однажды оказаться в "Реале"? Нет. Ни в коем случае. Без шансов. Это просто невозможно. Мне комфортно в "Барселоне", я хочу остаться здесь надолго".

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Добавим, что в этом сезоне 17-летний Ламин Ямаль забил 11 голов и отдал 16 ассистов в 35 матчах за клуб и сборную.