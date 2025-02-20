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Бывший президент Федерации футбола Испании признан виновным в сексуальном преступлении

Испания

Он поцеловал футболистку без ее согласия после финала Женского чемпионата мира-2023

Бывший президент Федерации футбола Испании признан виновным в сексуальном преступлении

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный уголовный суд Национальной аудиенции приговорил бывшего президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса к 18 месяцам штрафа с выплатой 20 евро в день за преступление сексуального насилия.

Наказание связано с тем, что Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после финала женского чемпионата мира-2023, который состоялся в августе в Сиднее.

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Высший суд Испании обязал Рубиалеса уплатить штраф, однако оправдал его по обвинению в принуждении.

Ранее Эрмосо во время судебного процесса в Мадриде заявила, что никогда не давала согласия на поцелуй. Прокуратура требовала для Рубиалеса тюремного заключения, однако 47-летний экс-чиновник отрицал обвинения, утверждая, что поцелуй был взаимным и произошел в момент радости.

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Также его обвиняли - вместе с тремя другими бывшими должностными лицами федерации - в попытках заставить Эрмосо заявить, что поцелуй был по согласию, однако судья оправдал обвиняемых.

"Суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров, а также контактировать с ней в течение одного года", - говорится в официальном заявлении.

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Испания Луис Рубиалес Дженнифер Эрмосо
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Источник:
Marca
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.02.2025 в 16:43
Ерунда новость! Гораздо лучше новость, что 40 клубов Примеры и Сегунды послали переса и его позорный реал туда, куда некий беллингем попытался послать арбитра. Короче, обсуждали сегодня новые модели будущего судейства. В чемпионате и Кубке Короля. 40 клубов выбрали по два представителя от всех клубов, чтобы они представляли всю лигу. Бетис и Севилья уполномочены вести переговоры от имени Примеры, а Альбасете и Гранада будут отстаивать интересы Сегунды. Представители реала настойчиво навязывались в "президиум", вместо Бетиса или Севильи. Но их культурно послали.
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Комментарии 5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.02.2025 в 16:43
Ерунда новость! Гораздо лучше новость, что 40 клубов Примеры и Сегунды послали переса и его позорный реал туда, куда некий беллингем попытался послать арбитра. Короче, обсуждали сегодня новые модели будущего судейства. В чемпионате и Кубке Короля. 40 клубов выбрали по два представителя от всех клубов, чтобы они представляли всю лигу. Бетис и Севилья уполномочены вести переговоры от имени Примеры, а Альбасете и Гранада будут отстаивать интересы Сегунды. Представители реала настойчиво навязывались в "президиум", вместо Бетиса или Севильи. Но их культурно послали.
Ответить
1
0
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Bаrcelinius
20.02.2025 в 16:41
В Испании нех.уй делать? Видать у них давно ВОЙНЫ не было, толерасты ё@анные...
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Don_Benito (Буча)
20.02.2025 в 15:29
Цікаво, цей ідіотизм колись закінчиться?
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Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 16:32
Цілувати дівчат ??? Ніколи...
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Bаrcelinius
20.02.2025 в 16:46
Ты тоже целуешь в губы прохожих женщин без их разрешения, извращенец ё...ный?
 
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