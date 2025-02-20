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Бывший президент Федерации футбола Испании признан виновным в сексуальном преступлении
Он поцеловал футболистку без ее согласия после финала Женского чемпионата мира-2023
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный уголовный суд Национальной аудиенции приговорил бывшего президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса к 18 месяцам штрафа с выплатой 20 евро в день за преступление сексуального насилия.
Наказание связано с тем, что Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после финала женского чемпионата мира-2023, который состоялся в августе в Сиднее.
Высший суд Испании обязал Рубиалеса уплатить штраф, однако оправдал его по обвинению в принуждении.
Ранее Эрмосо во время судебного процесса в Мадриде заявила, что никогда не давала согласия на поцелуй. Прокуратура требовала для Рубиалеса тюремного заключения, однако 47-летний экс-чиновник отрицал обвинения, утверждая, что поцелуй был взаимным и произошел в момент радости.
Также его обвиняли - вместе с тремя другими бывшими должностными лицами федерации - в попытках заставить Эрмосо заявить, что поцелуй был по согласию, однако судья оправдал обвиняемых.
"Суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров, а также контактировать с ней в течение одного года", - говорится в официальном заявлении.
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