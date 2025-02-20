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RFEF завершила расследование в отношении судьи Монтеро

Испания

Арбитр может вернуться к работе

RFEF завершила расследование в отношении судьи Монтеро

Новина українською

Королевская Федерация футбола Испании (RFEF) завершила расследование в отношении арбитра Хосе Мунуэры Монтеро и не обнаружила конфликта интересов, связанных с его работой в компании Talentus Sports. Об этом сообщает AS.

Комитет RFEF не нашел никаких доказательств нарушения арбитром Кодекса правил федерации. Это означает, что Хосе Мунуэра Монтеро может вернуться к работе рефери, как только технический комитет арбитров сочтет это целесообразным.

Федерация также сообщит о своем решении ФИФА и УЕФА, что позволит испанскому арбитру снова обслуживать международные и еврокубковые матчи.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
20.02.2025 в 16:51
Пересятина в бешенстве. Не вышло оболгать своего в прошлом честного судью.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
20.02.2025 в 16:51
Пересятина в бешенстве. Не вышло оболгать своего в прошлом честного судью.
Ответить
0
0

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