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RFEF завершила расследование в отношении судьи Монтеро
Арбитр может вернуться к работе
Королевская Федерация футбола Испании (RFEF) завершила расследование в отношении арбитра Хосе Мунуэры Монтеро и не обнаружила конфликта интересов, связанных с его работой в компании Talentus Sports. Об этом сообщает AS.
Комитет RFEF не нашел никаких доказательств нарушения арбитром Кодекса правил федерации. Это означает, что Хосе Мунуэра Монтеро может вернуться к работе рефери, как только технический комитет арбитров сочтет это целесообразным.
Федерация также сообщит о своем решении ФИФА и УЕФА, что позволит испанскому арбитру снова обслуживать международные и еврокубковые матчи.
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