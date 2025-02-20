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Он даже не сказал нет. Ямал обвинил Лунина в нечестной игре
История еще из прошлого сезона
фото из свободных источников
Вингер "
Тогда, в одном из эпизодов Ямал пробил по воротам и украинец Андрей Лунин, который заменял травмированного Тибо Куртуа, вынес мяч с ленточки. Из-за ракурса камеры так и не смогли показать, был ли там гол. В итоге, судья взятие ворот не засчитал.
"Я уже говорил это. Для меня это был гол, и очень четкий. Когда вратарь другой команды говорит, что он не знает... Это гол.
Он даже не говорит: "Нет". Но это нормально, в футболе такие вещи случаются", – сказал Ямал.
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