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Он даже не сказал нет. Ямал обвинил Лунина в нечестной игре

Испания
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История еще из прошлого сезона

Он даже не сказал нет. Ямал обвинил Лунина в нечестной игре

фото из свободных источников

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Вингер "Барселоны" Ламин Ямал вспомнил матч 32-го тура прошлого сезона чемпионата Испании, в котором "Барса" проиграла 2:3 и потеряла шансы на чемпионство.

Тогда, в одном из эпизодов Ямал пробил по воротам и украинец Андрей Лунин, который заменял травмированного Тибо Куртуа, вынес мяч с ленточки. Из-за ракурса камеры так и не смогли показать, был ли там гол. В итоге, судья взятие ворот не засчитал.

"Я уже говорил это. Для меня это был гол, и очень четкий. Когда вратарь другой команды говорит, что он не знает... Это гол.

Он даже не говорит: "Нет". Но это нормально, в футболе такие вещи случаются", – сказал Ямал.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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