"Это сложный вызов для меня". Молодой талант Реала высказался о пребывании в команде

Талантливый нападающий мадридского "Реала" Эндрик прокомментировал свое пребывание в команде.

"Я играю здесь со многими талантливыми футболистами, которые являются лучшими в мире. Удивительно, что они все рядом со мной и помогают мне. Я должен совершенствоваться каждый день, чтобы играть на их уровне, не только в матчах, но и на тренировках.

Я горжусь тем, что я стал частью "Реала", однако в то же время это очень сложный вызов для меня", — приводит слова Эндрика издание Marca.