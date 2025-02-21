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"Это сложный вызов для меня". Молодой талант Реала высказался о пребывании в команде
Этим летом нападающий присоединился к королевскому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый нападающий мадридского "Реала" Эндрик прокомментировал свое пребывание в команде.
"Я играю здесь со многими талантливыми футболистами, которые являются лучшими в мире. Удивительно, что они все рядом со мной и помогают мне. Я должен совершенствоваться каждый день, чтобы играть на их уровне, не только в матчах, но и на тренировках.
Я горжусь тем, что я стал частью "Реала", однако в то же время это очень сложный вызов для меня", — приводит слова Эндрика издание Marca.
Напомним, что недавно появлялась информация о том, что Эндрик и Арда Гюлер могут покинуть "Реал" летом.
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В этом сезоне 18-летний Эндрик принял участие в 23 матчах в составе "сливочных" во всех турнирах, отметившись 5 голами и одной результативной передачей.
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