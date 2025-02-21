  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Это сложный вызов для меня". Молодой талант Реала высказался о пребывании в команде
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это сложный вызов для меня". Молодой талант Реала высказался о пребывании в команде

Испания

Этим летом нападающий присоединился к королевскому клубу

"Это сложный вызов для меня". Молодой талант Реала высказался о пребывании в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Талантливый нападающий мадридского "Реала" Эндрик прокомментировал свое пребывание в команде.

"Я играю здесь со многими талантливыми футболистами, которые являются лучшими в мире. Удивительно, что они все рядом со мной и помогают мне. Я должен совершенствоваться каждый день, чтобы играть на их уровне, не только в матчах, но и на тренировках.

Я горжусь тем, что я стал частью "Реала", однако в то же время это очень сложный вызов для меня", — приводит слова Эндрика издание Marca.

Напомним, что недавно появлялась информация о том, что Эндрик и Арда Гюлер могут покинуть "Реал" летом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 18-летний Эндрик принял участие в 23 матчах в составе "сливочных" во всех турнирах, отметившись 5 голами и одной результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Неожиданный уход: Лунин может покинуть Реал летом
yellow-arrow
Атлетико определилось с финансовым предложением по трансферу Зинченко
yellow-arrow
Он даже не сказал нет. Ямал обвинил Лунина в нечестной игре
Реал (Мадрид) Эндрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости