Бывший защитник Атлетико вспомнил свои времена в мадридском клубе и методы Диего Симеоне

Черногорский центрбек Стефан Савич в интервью Relevo оглянулся назад, анализируя девять лет своей карьеры под руководством Диего Симеоне.

Когда его спросили, было ли трудно работать столько лет с таким требовательным тренером, Савич ответил следующее.

"Да и нет. Все зависит от тебя. Если ты ежедневно работаешь на максимум, в каждом матче - ты выдержишь. Но если опустишь руки, тогда выжить очень трудно. В мои первые годы было значительно сложнее пробиться в его команду, чем сейчас. Когда я пришел, любой новый игрок не попадал в стартовый состав минимум полгода. Помню истории Гризманна, Облака и свою. Множество игроков. Неважно, заплатили за тебя 5 миллионов или 50 миллионов - сначала ты не будешь играть. И если ты не выдержишь это психологически, то будет очень трудно. Но сейчас все изменилось. Теперь новичок приходит и сразу получает место в составе. И, конечно, заслуживает этого. А тогда "Чоло" был жестче к новичкам", - говорит Савич.

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Черногорец также рассказал, что его больше всего поразило и чему он больше всего научился у Симеоне.

"Очень многому. Его энергия, стремление побеждать - он передает это с бешеной страстью. Перед матчами он так мотивирует команду, что в тебе просыпается какая-то особая эмоция. Он выжимает максимум из каждого игрока. Я всегда спрашиваю себя: откуда он берет эту энергию, эту страсть? Ведь он уже 10-12 лет в "Атлетико", и она не исчезает. Очень мало людей могут это поддерживать. Сколько раз говорили, что "цикл Симеоне завершен"? Множество раз. Но каждый раз, когда это начинают обсуждать, он доказывает, что это неправда. Мы выигрывали трофеи, Ла Лигу... И в этом году он снова ведет команду вперед. Он всегда доказывает, что способен выжимать максимум из команды", - говорит Савич.

Добавим, что Савич сыграл за "Атлетико" 297 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.