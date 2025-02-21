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Апелляция отклонена. Звезда Реала дисквалифицирован на несколько матчей команды

Испания

Результаты апелляции Реала

Апелляция отклонена. Звезда Реала дисквалифицирован на несколько матчей команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" потерпел неудачу в попытке обжаловать дисквалификацию своего полузащитника Джуда Беллингема.

Апелляция клуба была отклонена, что означает, что игрок пропустит следующие две игры в Ла Лиге, а также матч Лиги чемпионов против "Атлетико".

Напомним, что Джуда дисквалифицирован за его нецензурные высказывания в адрес арбитра в матче против "Осасуны" (1:1).

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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