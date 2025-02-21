Апелляция отклонена. Звезда Реала дисквалифицирован на несколько матчей команды

Мадридский "Реал" потерпел неудачу в попытке обжаловать дисквалификацию своего полузащитника Джуда Беллингема.

Апелляция клуба была отклонена, что означает, что игрок пропустит следующие две игры в Ла Лиге, а также матч Лиги чемпионов против "Атлетико".