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Апелляция отклонена. Звезда Реала дисквалифицирован на несколько матчей команды
Результаты апелляции Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" потерпел неудачу в попытке обжаловать дисквалификацию своего полузащитника Джуда Беллингема.
Апелляция клуба была отклонена, что означает, что игрок пропустит следующие две игры в Ла Лиге, а также матч Лиги чемпионов против "Атлетико".
Напомним, что Джуда дисквалифицирован за его нецензурные
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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