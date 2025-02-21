Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Барселоны высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала ЛЧ
Бенфика - очень сильная команда (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку поделился своими мыслями относительно результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с "Бенфикой".
"Мы уже с ними играли. Нам было очень тяжело. Мы совершили исторический камбэк, но могли и проиграть. "Бенфика" - очень сильная команда.
Все команды, особенно топ-клубы, возвращают форму. У "Реала" дела идут хорошо, они действующие чемпионы. Считать, что они были в лучшей форме - глупость. То же касается и "Атлетико". Большие клубы всегда возвращаются. А нам надо сосредоточиться на своем пути", - сказал Деку.
Популярное сейчас
- Против кого сыграют Довбик и Яремчук? Известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
- Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
- "Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине
- Президент Ла Лиги отреагировал на слухи об уходе Реала из чемпионата
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Довбик травмировался, однако Рома прошла Порту без него, а Черноморец подписал еще двух новичков. Главные новости за 20 февраля
Комментарии 1