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Директор Барселоны высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Испания

Бенфика - очень сильная команда (с)

Директор Барселоны высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку поделился своими мыслями относительно результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с "Бенфикой".

"Мы уже с ними играли. Нам было очень тяжело. Мы совершили исторический камбэк, но могли и проиграть. "Бенфика" - очень сильная команда.

Все команды, особенно топ-клубы, возвращают форму. У "Реала" дела идут хорошо, они действующие чемпионы. Считать, что они были в лучшей форме - глупость. То же касается и "Атлетико". Большие клубы всегда возвращаются. А нам надо сосредоточиться на своем пути", - сказал Деку.

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Деку Бенфика (Лиссабон) Барселона
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
21.02.2025 в 18:34
Йо.бані шахраї каталонські... Правда судді будуть не куплені в Ла Лізі.....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.02.2025 в 18:34
Йо.бані шахраї каталонські... Правда судді будуть не куплені в Ла Лізі.....
Ответить
0
0

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