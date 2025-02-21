Директор Барселоны высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Спортивный директор "Барселоны" Деку поделился своими мыслями относительно результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с "Бенфикой".

"Мы уже с ними играли. Нам было очень тяжело. Мы совершили исторический камбэк, но могли и проиграть. "Бенфика" - очень сильная команда.

Все команды, особенно топ-клубы, возвращают форму. У "Реала" дела идут хорошо, они действующие чемпионы. Считать, что они были в лучшей форме - глупость. То же касается и "Атлетико". Большие клубы всегда возвращаются. А нам надо сосредоточиться на своем пути", - сказал Деку.