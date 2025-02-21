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Официальный профиль Атлетико забавно отреагировал на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов
Такому раскладу не позавидуешь
Фото: Getty Images
Официальный профиль мадридского "Атлетико" в соцсетях "впал в отчаяние" после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как известно, подопечные Диего Симеоне сыграют с "Реалом" в следующей стадии соревнований. Их двухматчевое противостояние уже вызывает восторг и отчаяние у их фанатов, ведь календарь "Атлетико" в ближайшее время выглядит очень насыщенным.
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За неполные шесть недель "матрасники" сыграют 9 матчей во всех турнирах. Им предстоит три встречи с "Барселоной" и два поединка с "Реалом". Также они встретятся в Ла Лиге с "Валенсией", "Атлетиком", "Хетафе" и "Эспаньолом".
22 February: Valencia-Atleti— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 21, 2025
25 February: FC Barcelona-Atleti
1 March: Atleti-Athletic Club
4/5 March: Real Madrid-Atleti
8/9 March: Getafe-Atleti
11/12 March: Atleti-Real Madrid
15/16 March: Atleti-FC Barcelona
29/30 March: Espanyol-Atleti
2 April: Atleti-FC Barcelona pic.twitter.com/0bPGuHbw68
На такое расписание игр "матрасники" отреагировали в соцсетях забавными мемами, которые быстро собрали сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.
We have another (two) Madrid derbies before GTA 6 pic.twitter.com/pzbrUUboXr— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 21, 2025
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