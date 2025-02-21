Официальный профиль Атлетико забавно отреагировал на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

Официальный профиль мадридского "Атлетико" в соцсетях "впал в отчаяние" после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как известно, подопечные Диего Симеоне сыграют с "Реалом" в следующей стадии соревнований. Их двухматчевое противостояние уже вызывает восторг и отчаяние у их фанатов, ведь календарь "Атлетико" в ближайшее время выглядит очень насыщенным.

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За неполные шесть недель "матрасники" сыграют 9 матчей во всех турнирах. Им предстоит три встречи с "Барселоной" и два поединка с "Реалом". Также они встретятся в Ла Лиге с "Валенсией", "Атлетиком", "Хетафе" и "Эспаньолом".

22 February: Valencia-Atleti

25 February: FC Barcelona-Atleti

1 March: Atleti-Athletic Club

4/5 March: Real Madrid-Atleti

8/9 March: Getafe-Atleti

11/12 March: Atleti-Real Madrid

15/16 March: Atleti-FC Barcelona

29/30 March: Espanyol-Atleti

2 April: Atleti-FC Barcelona pic.twitter.com/0bPGuHbw68 — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 21, 2025

На такое расписание игр "матрасники" отреагировали в соцсетях забавными мемами, которые быстро собрали сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.