Официальный профиль Атлетико забавно отреагировал на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

Официальный профиль мадридского "Атлетико" в соцсетях "впал в отчаяние" после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как известно, подопечные Диего Симеоне сыграют с "Реалом" в следующей стадии соревнований. Их двухматчевое противостояние уже вызывает восторг и отчаяние у их фанатов, ведь календарь "Атлетико" в ближайшее время выглядит очень насыщенным.

За неполные шесть недель "матрасники" сыграют 9 матчей во всех турнирах. Им предстоит три встречи с "Барселоной" и два поединка с "Реалом". Также они встретятся в Ла Лиге с "Валенсией", "Атлетиком", "Хетафе" и "Эспаньолом".

На такое расписание игр "матрасники" отреагировали в соцсетях забавными мемами, которые быстро собрали сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.

We have another (two) Madrid derbies before GTA 6 pic.twitter.com/pzbrUUboXr