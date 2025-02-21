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Наставник Атлетико Мадрид поделился мыслями о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов
Это большой матч, и мы готовы (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Диего Симеоне, наставник "Атлетико Мадрид", прокомментировал
"Я понимаю, почему вы сосредотачиваетесь на этом, поэтому я отвечу только на один вопрос по этому поводу: это большой матч, и мы готовы.
Не надо ехать на гостевой матч? Я не смотрю на это так. Это большой матч, и мы готовы", - сказал Симеоне.
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Источник:Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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