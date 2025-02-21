Наставник Атлетико Мадрид поделился мыслями о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов

Диего Симеоне, наставник "Атлетико Мадрид", прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по которым его команда встретится с "Реалом".

"Я понимаю, почему вы сосредотачиваетесь на этом, поэтому я отвечу только на один вопрос по этому поводу: это большой матч, и мы готовы.

Не надо ехать на гостевой матч? Я не смотрю на это так. Это большой матч, и мы готовы", - сказал Симеоне.