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Наставник Атлетико Мадрид поделился мыслями о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов

Испания

Это большой матч, и мы готовы (с)

Наставник Атлетико Мадрид поделился мыслями о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Диего Симеоне, наставник "Атлетико Мадрид", прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по которым его команда встретится с "Реалом".

"Я понимаю, почему вы сосредотачиваетесь на этом, поэтому я отвечу только на один вопрос по этому поводу: это большой матч, и мы готовы.

Не надо ехать на гостевой матч? Я не смотрю на это так. Это большой матч, и мы готовы", - сказал Симеоне.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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