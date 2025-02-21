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Лас-Пальмас – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Лас-Пальмас – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 25-го тура Ла Лиги "Барселона" полетит на Канарские острова на матч против местного "Лас-Пальмаса". Каталонцы по итогам прошедшего тура возглавили турнирную таблицу, опережая "Реал" по дополнительным показателям. "Лас-Пальмас" же находится на 17-й позиции и борется за выживание.
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Поединок двадцать пятого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Лас-Пальмас" – "Барселона" состоится в субботу, 22 февраля 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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