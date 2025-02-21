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Флик: Мы должны защищать арбитров

Испания

Ханси раскритиковал испанский футбол за их отношение к официальным лицам матча

Флик: Мы должны защищать арбитров

Getty Images/Global Images Ukraine

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На фоне критики в адрес судей в испанском футболе, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик выступил с призывом к уважению и защите арбитров.

"Очень важно иметь арбитров. То, что делают с официальными лицами в Испании, просто невероятно. Мне это не нравится. Мы должны думать об их семьях. Как игроки и менеджеры, мы должны защищать их тоже. Мне не нравится тратить энергию на нападки на арбитров.

У нас есть VAR, и мы должны им доверять. Все должно измениться, потому что арбитры - люди, и это нормально, когда они совершают ошибки. Федерация должна показать свою силу, потому что это важно. Игроки и тренеры также совершают ошибки, и мы должны их защищать.

Мы всегда ищем себе оправдание. Если мы проигрываем, то это из-за судей, но это неправда. Мы все совершаем ошибки - я, вы, даже судьи. Мы должны их защищать, потому что мы не можем играть без них. Мы должны их защищать. Мы должны играть лучше, чтобы побеждать", - заявил Флик.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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