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Тренер Борнмута прокомментировал слухи, что им интересуется Реал
Для меня ничего не меняется (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал слухи, что им интересуется мадридский "Реал".
"Для меня ничего не меняется. Вы не можете контролировать то, что говорят за пределами клуба. Я конечно не обращаю на это внимания. Мы сосредоточены на следующей игре, и ситуация точно такая же, как и на прошлой неделе.
Я много лет занимаюсь этим бизнесом как игрок и тренер, и я знаю, как это работает - что имеет значение, а что нет. На этой неделе важен наш матч против "Вулверхэмптона". Будет тяжело, но это хороший шанс для нас продолжить набирать очки", - сказал Ираола.
Добавим, что матч "Борнмут" - "Вулверхэмптон" состоится завтра, 22 февраля, в 17:00 по киевскому времени.
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