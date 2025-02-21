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Тренер Борнмута прокомментировал слухи, что им интересуется Реал

Испания

Для меня ничего не меняется (с)

Тренер Борнмута прокомментировал слухи, что им интересуется Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал слухи, что им интересуется мадридский "Реал".

"Для меня ничего не меняется. Вы не можете контролировать то, что говорят за пределами клуба. Я конечно не обращаю на это внимания. Мы сосредоточены на следующей игре, и ситуация точно такая же, как и на прошлой неделе.

Я много лет занимаюсь этим бизнесом как игрок и тренер, и я знаю, как это работает - что имеет значение, а что нет. На этой неделе важен наш матч против "Вулверхэмптона". Будет тяжело, но это хороший шанс для нас продолжить набирать очки", - сказал Ираола.

Добавим, что матч "Борнмут" - "Вулверхэмптон" состоится завтра, 22 февраля, в 17:00 по киевскому времени.

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