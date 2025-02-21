Тренер Барселоны рассказал о плане защиты Ольмо от травм

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился информацией о разработанном клубом плане, чтобы защити полузащитника Дани Ольмо от травм.

"У нас есть четкий план для Дани Ольмо, чтобы минимизировать риск получения травм", - заявил Флик. "Мы думаем об этом. В прошлом сезоне у него было несколько травм, поэтому необходимо принять меры безопасности. У нас есть план, подобный тому, что мы сделали с Педри".