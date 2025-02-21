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Тренер Барселоны рассказал о плане защиты Ольмо от травм

Испания

У нас есть план (с)

Тренер Барселоны рассказал о плане защиты Ольмо от травм

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился информацией о разработанном клубом плане, чтобы защити полузащитника Дани Ольмо от травм.

"У нас есть четкий план для Дани Ольмо, чтобы минимизировать риск получения травм", - заявил Флик. "Мы думаем об этом. В прошлом сезоне у него было несколько травм, поэтому необходимо принять меры безопасности. У нас есть план, подобный тому, что мы сделали с Педри".

Ольмо в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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Барселона Дани Ольмо Ханси Флик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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