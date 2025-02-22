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Примера. Сельта – Осасуна 1:0. Гол легенды приносит хозяевам 3 очка

Испания
Обновлено

При равной игре судьбу матча решил гол Аспаса

Примера. Сельта – Осасуна 1:0. Гол легенды приносит хозяевам 3 очка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В стартовом матче 25-го тура Примеры встречались середняки турнирной таблицы, которые потенциально могут рассчитывать на место в еврокубках.

Первый тайм прошел при равной игре и без моментов, ведь команды на двоих нанесли лишь 2 удара в створ ворот.

Во втором тайме моментов было создано больше, но судьбу матча решил один гол. В середине тайма Лукас Торро сфолил в собственной штрафной и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Аспас, только недавно вышедший на замену, уверенно реализовал пенальти. У гостей было несколько полумоментов, чтобы сравнять счет, но они так и не сумели пробить Гвайту.

Благодаря победе "Сельта" догнала в турнирной таблице "Осасуну". Обе команды теперь имеют по 32 очка и делят 9-10 позиции.

Примера. 25-й тур
Сельта - Осасуна 1:0
Гол: Аспас, 69 (пен).

Сельта: Гвайта – Родригес, Старфельт, Алонсо – Каррейра, Мориба, Сотело (Бельтран, 78), Мингеса (Жаилсон, 86) – Лопес (Аспас, 65), Сведберг (Лосада, 86), Иглесиас (Дуран, 78).

Осасуна: Эррера – Пенья, Бойомо, Катена (Р. Гарсия, 73), Эррандо, Бретонес (Муньос, 87) – Гомес (Барха, 80), Монкайола (Арнаис, 87), Торро, Сарагоса (Рауль, 80) - Будимир.

Предупреждение: Лопес, 38

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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