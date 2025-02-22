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Доволен тренером. Ламин Ямаль выделил качества Флика
Благодаря ему Барса борется за Ла Лигу и ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими мыслями для Mundo Deportivo о главном тренере "сине-гранатовых" Ханси Флике.
"Все пошло очень хорошо с самого начала. Перед тем как приехать сюда летом, я был на Евро и разговаривал с ним. Честно говоря, я был очень удивлен тем, как он привязан ко всем нам, как он пытается поговорить с каждым.
Флик пытается объяснить причину происходящего, если меняет вас или вы не играете. Да что угодно. Он пытается объяснить. Пытается убедиться, что у нас все хорошо. И я думаю, что он один из лучших тренеров, которые у меня были. До сих пор у меня их было не так много, но, честно говоря, он – на десять", — цитирует Ямаля издание.
Напомним, сейчас "Барса" занимает первое место в чемпионате Испании, сегодня она сыграет против "Лас-Пальмаса" в 22:00.
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