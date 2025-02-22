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Лас-Пальмас - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Лидер против аутсайдера – смотреть онлайн трансляцию матча

Лас-Пальмас - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" воспользовалась осечками "Реала" и "Атлетико" и опередила мадридские клубы в турнирной таблице. Матч против "Лас-Пальмаса" – возможность не только закрепиться на вершине турнирной таблицы, но и реваншироваться за неожиданное поражение в первом круге.

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Чемпионат Испании, 25-й тур

22 февраля 2025. Лас-Пальмас. "Эстадио Гран Канария"

"Лас-Пальмас" 22:00 "Барселона"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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