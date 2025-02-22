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ТВ Реала раскритиковало предстоящий матч в 1/8 финала Лиги чемпионов
На своем вечернем шоу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущий телевидения мадридского "Реала" прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
"Атлетико" – команда, которой судьи помогают больше всего с момента введения ВАР", — цитирует As.
‼️ Real Madrid TV reacciona al sorteo: "El Atleti es el equipo más favorecido por los árbitros desde que está el VAR" pic.twitter.com/OFbTVrWxVo— Diario AS (@diarioas) February 22, 2025
Напомним, что матчи "Реала" против "Атлетико" состоятся 4 и 12 марта.
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Источник:diarioas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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