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ТВ Реала раскритиковало предстоящий матч в 1/8 финала Лиги чемпионов

Испания

На своем вечернем шоу

ТВ Реала раскритиковало предстоящий матч в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ведущий телевидения мадридского "Реала" прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

"Атлетико" – команда, которой судьи помогают больше всего с момента введения ВАР", — цитирует As.

Напомним, что матчи "Реала" против "Атлетико" состоятся 4 и 12 марта.

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Источник:
diarioas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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