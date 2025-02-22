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Реал – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал – Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
В матче 25-го тура Ла Лиги "Реал" будет принимать "Жирону". Обе команды не радуют своих болельщиков в последнее время и будут настроены на положительный результат. "Реал" потерял лидерство в турнирной таблице, а "Жирона" все дальше от еврокубковой зоны.
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Поединок двадцать пятого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Жирона" состоится в воскресенье, 23 февраля 2025, в 17:15 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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