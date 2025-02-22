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Анчелотти – о мадридском дерби в ЛЧ: Будет сложно
Лаконичный ответ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала Мадрид" Карло Анчелотти высказался о предстоящих матчах в рамках Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".
"Будет сложно, как всегда. Это будут красивые, захватывающие и сбалансированные матчи на выбывание. Качество обеих команд одинаковое", — сказал Анчелотти.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится матч "Реал" – "Атлетико". Первый поединок пройдет 4 марта на "Сантьяго Бернабеу", а ответный матч - на "Ванда Метрополитано".
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Источник:as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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