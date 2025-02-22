Валенсия – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Валенсия" выбирается из зоны вылета под руководством Карлоса Корберана. Со спасительным 17-м местом одинаковое количество очков, но хуже разница забитых-пропущенных. Хозяева набрали хорошую форму и даже после разгрома "Барселоной" набирают очки.

"Атлетико" же идёт наравне с лидерами, но дважды в прошлых матчах оступился. Ничья с "Реалом" и "Сельтой", причём в меньшинстве. Два балла отделяют команду Симеоне от первого места, но нужно брать свои очки.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу 22 февраля.

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Ла Лига. 25-й тур

22 февраля 2025. Валенсия. "Месталья"

Главный судья: Матео Бускетс (Испания)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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