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Валенсия – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" выбирается из зоны вылета под руководством Карлоса Корберана. Со спасительным 17-м местом одинаковое количество очков, но хуже разница забитых-пропущенных. Хозяева набрали хорошую форму и даже после разгрома "Барселоной" набирают очки.
"Атлетико" же идёт наравне с лидерами, но дважды в прошлых матчах оступился. Ничья с "Реалом" и "Сельтой", причём в меньшинстве. Два балла отделяют команду Симеоне от первого места, но нужно брать свои очки.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу 22 февраля.
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Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo
Ла Лига. 25-й тур
22 февраля 2025. Валенсия. "Месталья"
Главный судья: Матео Бускетс (Испания)
Трансляция: Megogo Футбол 1
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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