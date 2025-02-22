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Бывший нападающий Реала рассказал о своем уходе из команды
Один из самых тяжелых моментов в жизни
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Мало кто из игроков "Реала" оставил после прошлого сезона по себе такой след, как Хоселу. Парень из академии, который вернулся в клуб в аренду из "Эспаньола". Он стал настоящим героем всего за один сезон, а его дубль в ворота "Баварии" помог "Реалу" выйти в финал ЛЧ.
Когда казалось, что он останется, Хоселу отправился в Катар. В интервью он поделился мыслями о своем уходе из клуба.
"Сказать "прощай" "Реалу" - один из самых тяжелых моментов в моей жизни. Я не мог принять это сердцем, потому что тогда остался бы в клубе навсегда. Я думал о своей семье, и в долгосрочной перспективе это положительное решение. Но в тот момент оно было очень болезненным
Когда я решил уйти, то не мог говорить об этом даже с женой. Мне позвонил Лукас Васкес - я не смог сказать ему ни слова. То же самое было с Модричем. Разговор с Анчелотти был очень сложным - он был раздражен, потому что хотел, чтобы я остался.
Я бы остался, даже если бы играл по 5 минут. В первые два месяца в Катаре моя голова все еще была в Мадриде. Помню, как "Реал" сыграл вничью в первом матче сезона - и я сразу стал трендом в соцсетях, люди вспоминали обо мне", - говорит Хоселу.
Он также вспомнил матч против "Баварии".
"Этот день был невероятным, у меня мурашки по коже, когда вспоминаю его. Я могу умереть спокойно, потому что играл и выигрывал титулы с "Реалом", клубом моей жизни", - говорит нападающий.
Добавим, что в сезоне 2023/24 форвард сыграл 49 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 3 ассиста.
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