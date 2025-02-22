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Примера. Победный день для гостей

Испания
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В первых матчах субботы побеждают только гости

Примера. Победный день для гостей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На "Эстадио Мендисорроса" "Алавес" принимал "Эспаньол". Обе команды в текущем сезоне борются за выживание, поэтому этот матч был принципиален.

В первом тайме игровое преимущество было на стороне "Алавеса", но забитых голов зрители не увидели. Лучшие моменты для взятия ворот упустили Мартинес и Аленья.

Во втором тайме гости несколько активизировались, хотя контроль игры все равно был за "Алавесом". Судьбу матча решил гол, забитый Калеро незадолго до истечения основного времени. Реальный шанс сравнять счет уже в компенсированное время упустил Гуриди.

Таким образом "Эспаньол" с 27 очками поднялся на 15-ю позицию в турнирной таблице Примеры, а "Алавес" с 22 зачетными баллами остался на 19-й строчке.

Примера. 25-й тур
Алавес - Эспаньол 0:1
Гол: Калеро, 86

Алавес: Сивера – Теналья (Санчес, 83), Абкар, Диарра (Гуриди, 90+3), Моуриньо – Висенте (Кабанес, 46), Бланко (Гевара, 83), Жордан, Аленья – Мартинес (Вильялибре, 62), Гарсия.

Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Лосано (Милья, 57, Рока, 74), Гонсалес – Каррерас (Техеро, 67), Крал, Пуадо (Калеро, 67) – Фернандес.

Предупреждения: Теналья,7, Бланко, 65 – Лосано, 17.

Во втором матче встречались претенденты на еврокубки: "Райо Вальекано" и "Вильярреал". Первый тайм прошел при равной игре, но в конце него де Фрутос получил прямую красную карточку.

Это значительно повлияло на игру, ведь во втором тайме небольшим преимуществом уже владел "Вильярреал". В середине второго тайма единственный гол в матче забил Айосе Перес.

"Вильярреал" набрал 44 очка и приблизился на расстояние одного очка к "Атлетику" из Бильбао, который находится на 4-й лигочемпионовской позиции, а "Райо Вальекано" с 35-ю баллами остался на 6-й позиции


Примера. 25-й тур
Райо Вальекано - Вильярреал 0:1
Гол: Перес, 66


Райо Вальекано: Баталья – Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия – Де Фрутос, Диас (Трехо, 87), Сисс (Гумбау, 73), Гарсия (Это'о, 87) – Нтека (Гвардиола, 73), Паласон (Эмбарба, 14).

Вильярреал: Конде – Фойт, Кошта, Камбвала, Кардона – Пино (Пепе, 62), Комесанья, Гуе (Парехо, 62), Баэна (Педраса, 90) – Перес, Барри (Бьюкенен, 80).

Предупреждения: Рациу, 78 – Барри, 44, Пино, 55, Конде, 90+1, Парехо, 90+5.

Удаление: Фрутос, 42.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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