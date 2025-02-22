Ла Лига. Валенсия – Атлетико 0:3. Король Альварес и физиотерапевт

В 25-м туре Ла Лиги встречались "Валенсия" и "Атлетико". Для защитника хозяев Хосе-Луиса Гайи это был особый матч. Он дебютировал в матче против "матрасников" и сегодня проводил свой 300-й матч в Ла Лиге

Хозяева начали бодро. "Атлетико" фолили, сбавляли темп игры. Первая атака возникла в первые 10 минут игры.

Футболисты "Валенсии" мчались к воротам гостей, пытались пробить. На 7-й минуте попытка почти удалась. Хозяева с центра поля передали на фланг, оттуда в штрафную, но Ле Норман заблокировал удар и мяч вышел за пределы поля. Хозяева заработали угловой, который ничем не опасным не закончился.

Спустя 2 минуты уже атаковал "Атлетико". Ударили по воротам Мамардашвили, но футболисты были в положении вне игры.

Первый гол в матче забили на 12-й минуте. Гости пошли в атаку. Симеоне отдал передачу на Лино, но полузащитник попал в каркас ворот, но Альварес на добивании забил.

Хозяева пытались отыграться, подходили в штрафной. Один из таких подходов закончился жёлтой карточкой для соперника. Лино в подкате "срубил" футболиста хозяев, и арбитр выписал предупреждение.

На 30-й минуте "матрасники" отметились ещё одним голом. Гризманн сделал передачу и Альварес оформил дубль. Вратарь "Валенсии" не смог бы отбить – мяч залетел при отскоке об газон.

Далее были фолы, жёлтые карточки. На последних компенсированных минутах "Валенсия" получила право на штрафной, но Риоха попал в стенку и опасности для вратаря не было.

Хозяева получили право на угловой, но арбитр Бускетс не позволил его реализовать показывая на часы и мол "переиграли и так". Прозвучал свисток на перерыв и это возмутило футболистов.

В первом тайме "Валенсия" не нанесла ударов в створ.

Во втором тайме Диего Симеоне сделал две стартовые замены: выпустил Галлахера вместо Аспиликуэты и Галана вместо Лино.

Второй тайм хозяева также начали активно. На 52-й минуте "Валенсия" нанесла первый удар по воротам. Барренечеа пробил, но в руки Облаку. Спустя 4 минуты хозяева претендовали на пенальти. Садик пробивал и мяч попал в руку игроку "матрасников". Судья послушал подсказки и решил – 11-метрового не будет.

Тренера стали усиливать игру заменами или давать отдых. Симеоне был уже мыслями в Кубке Испании и стал готовить игроков к турниру.

"Атлетико" не ударял по воротам до 86-й минуте. "Валенсия" шла в контратаку и ошиблась в передаче. Галлахер перехватил мяч, вышел в 3-2 и отдал пас на Корреа. Аргентинец забил третий гол в чемпионате и третий после выхода на замену.

Так прервалась беспроигрышная серия "Валенсии" из трех домашних матчей.

Альварес стал игроком матча. "Атлетико" до матчей "Реала" и "Барселоны" - лидер турнирной таблицы с 53-мя баллами. "Валенсия" - 18-я с 23-мя баллами.

Ла Лига. 25-й тур

Валенсия 0:3 Атлетико

Голы: Альварес (12, 30), Корреа (86)

Предупреждения: Герра Морено (42) – Лино (23), Ленгле (40), Галан (64)

Стартовые составы

"Валенсия": Мамардашвили – Фулькье, Москера, Таррега, Гайя – Иван Джайме, Пепелу (Дуро, 46), Барренечеа (Лопес, 80), Риоха (Перес, 74) – Гуэрра, Садик (74).

Атлетико": Облак – Аспиликуэта (Галлахер. 46), Ленгле, Ле Норман, Молина – Диас Лино (Галан, 46), Де Паул, Льоренте, Симеоне (Хименес, 68) – Альварес (Сорлот, 74), Гризманн (Корреа, 68)

Замены