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Реал и Атлетико хотят подписать молодую звезду ПСЖ

Испания

Мадридские клубы соревнуются за подписание игрока

Реал и Атлетико хотят подписать молодую звезду ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Мадриде разворачивается борьба за 18-летнего французского таланта. "Реал" и "Атлетико" стремятся подписать Варрена Заир-Эмери, одного из самых перспективных игроков "ПСЖ". Его трансферная стоимость составляет примерно 60 миллионов евро.

"Реал", который всегда следит за молодыми талантами, рассматривает Заир-Эмери как ключевого игрока для будущего полузащиты. Клуб уже не раз демонстрировал заинтересованность в укреплении состава молодыми футболистами, способными приносить пользу как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Атлетико", который известен умением развивать молодых игроков, также заинтересован в полузащитнике. Команда Симеоне стремится обновить состав за счет перспективных футболистов, и Заир-Эмери, с его огромным потенциалом, идеально подходит к интенсивному стилю игры "матрасников".

Оба мадридских клуба готовы вступить в борьбу за этот трансфер, хотя "ПСЖ" пока не намерен его продавать.

Добавим, что в этом сезоне 18-летний француз забил 3 гола и отдал 1 ассист в 29 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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