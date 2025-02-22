Реал и Атлетико хотят подписать молодую звезду ПСЖ

В Мадриде разворачивается борьба за 18-летнего французского таланта. "Реал" и "Атлетико" стремятся подписать Варрена Заир-Эмери, одного из самых перспективных игроков "ПСЖ". Его трансферная стоимость составляет примерно 60 миллионов евро.

"Реал", который всегда следит за молодыми талантами, рассматривает Заир-Эмери как ключевого игрока для будущего полузащиты. Клуб уже не раз демонстрировал заинтересованность в укреплении состава молодыми футболистами, способными приносить пользу как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Атлетико", который известен умением развивать молодых игроков, также заинтересован в полузащитнике. Команда Симеоне стремится обновить состав за счет перспективных футболистов, и Заир-Эмери, с его огромным потенциалом, идеально подходит к интенсивному стилю игры "матрасников".

Оба мадридских клуба готовы вступить в борьбу за этот трансфер, хотя "ПСЖ" пока не намерен его продавать.

Добавим, что в этом сезоне 18-летний француз забил 3 гола и отдал 1 ассист в 29 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.