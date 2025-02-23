Примера. Лас-Пальмас – Барселона 0:2. Победа в экономрежиме

С победой !!! По игре всё-таки балде очень бестолковый игрок .хорошо бы вместо него кого то сильнее ...а Торрес молодец его надо было менять на Левандовский а не на Педри ....судейка не назначил пенальти 100 на рафинье и давал калечить игроков барсы .надеюсь Ямаль не сильно пострадал ...хотя надо отдать должное боролся до конца и с болью отдал пас на ольмо