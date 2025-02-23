Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Лас-Пальмас – Барселона 0:2. Победа в экономрежиме
"Барселона" не без проблем обыграла "Лас-Пальмас" в матче 25-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
25-й тур Примеры
Лас-Пальмас. "Эстадио Гран Канария"
"Лас-Пальмас" - "Барселона" 0:2
Голы: Ольмо, 62, Торрес, 90+5
Лас-Пальмас: Силлессен – Вити (Пеццолеси, 85), Суарес, Мармоль, Муньос – С. Рамирес, Эссуго (Кампанья, 67), Байчетич (Б. Рамирес, 85), Хавьер Муньос, Молейро (Фустер, 67) – Макберни (Мата, 67).
Барселона: Щенсны – Бальде, Гарсия, Кубарси, Кунде – Касадо, Педри (де Йонг, 85), Лопес (Ольмо, 46) – Ямаль (Ф. Торрес, 85), Левандовски, Рафинья (Мартин, 90+7).
Предупреждения: Алекс Суарес, 81 – де Йонг, 82.
Популярное сейчас
- Первое удаление в АПЛ. Илья Забарный получил прямую красную в матче против Вулверхэмптона. Видео момента
- Таловеров провёл матч Чемпионшипа против Кардиффа. Какие оценки получил украинец?
- УПЛ. Кривбасс – Верес 0:3. Разгром не по игре
- Ламин Ямаль рассказал, кто является большим фаворитом на победу в Лиге чемпионов, чем Барселона
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Суперсаб Назаренко и все те же проблемы Ашура. УПЛ. 18 тур. Ингулец - Полесье 0:1
Комментарии 3