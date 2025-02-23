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Примера. Лас-Пальмас – Барселона 0:2. Победа в экономрежиме

Испания

"Барселона" не без проблем обыграла "Лас-Пальмас" в матче 25-го тура Примеры

Примера. Лас-Пальмас – Барселона 0:2. Победа в экономрежиме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

25-й тур Примеры
Лас-Пальмас. "Эстадио Гран Канария"
"Лас-Пальмас" - "Барселона" 0:2
Голы: Ольмо, 62, Торрес, 90+5

Лас-Пальмас: Силлессен – Вити (Пеццолеси, 85), Суарес, Мармоль, Муньос – С. Рамирес, Эссуго (Кампанья, 67), Байчетич (Б. Рамирес, 85), Хавьер Муньос, Молейро (Фустер, 67) – Макберни (Мата, 67).

Барселона: Щенсны – Бальде, Гарсия, Кубарси, Кунде – Касадо, Педри (де Йонг, 85), Лопес (Ольмо, 46) – Ямаль (Ф. Торрес, 85), Левандовски, Рафинья (Мартин, 90+7).

Предупреждения: Алекс Суарес, 81 – де Йонг, 82.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
23.02.2025 в 00:05
С победой !!! По игре всё-таки балде очень бестолковый игрок .хорошо бы вместо него кого то сильнее ...а Торрес молодец его надо было менять на Левандовский а не на Педри ....судейка не назначил пенальти 100 на рафинье и давал калечить игроков барсы .надеюсь Ямаль не сильно пострадал ...хотя надо отдать должное боролся до конца и с болью отдал пас на ольмо
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Комментарии 3
Море23 (Одесса)
23.02.2025 в 00:05
С победой !!! По игре всё-таки балде очень бестолковый игрок .хорошо бы вместо него кого то сильнее ...а Торрес молодец его надо было менять на Левандовский а не на Педри ....судейка не назначил пенальти 100 на рафинье и давал калечить игроков барсы .надеюсь Ямаль не сильно пострадал ...хотя надо отдать должное боролся до конца и с болью отдал пас на ольмо
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1
1
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Spokoyno (Київ)
23.02.2025 в 00:04
Вирвали! Так не без проблем Торрес знову вийшов та забив!
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Bаrcelinius
23.02.2025 в 00:04
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