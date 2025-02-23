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Каталонцы удерживают лидерство. Лас-Пальмас – Барселона 0:2. Обзор матча
Победа на классе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Сине-гранатовые" не смогли в первом тайме открыть счет. После перерыва на поле появился Дани Ольмо, который и вывел "блаугранас" вперед. Интрига сохранялась до компенсированного времени, пока гости не поставили точку.
"Желтые" потерпели четвертое поражение подряд и занимают 17-е место (23 балла). 28 февраля команда поедет к "Вальядолиду". Подопечные Флика возглавляют таблицу (54 пункта). 2 марта лидер чемпионата будет принимать "Реал Сосьедад".
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Смотрите обзор матча 25 тура Ла Лиги
Лас-Пальмас. Эстадио Гран Канария, 30 746 зрителей
Голы: Ольмо, 62, Торрес, 90+5
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