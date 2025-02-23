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Каталонцы удерживают лидерство. Лас-Пальмас – Барселона 0:2. Обзор матча

Испания

Победа на классе

Каталонцы удерживают лидерство. Лас-Пальмас – Барселона 0:2. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

"Сине-гранатовые" не смогли в первом тайме открыть счет. После перерыва на поле появился Дани Ольмо, который и вывел "блаугранас" вперед. Интрига сохранялась до компенсированного времени, пока гости не поставили точку.

"Желтые" потерпели четвертое поражение подряд и занимают 17-е место (23 балла). 28 февраля команда поедет к "Вальядолиду". Подопечные Флика возглавляют таблицу (54 пункта). 2 марта лидер чемпионата будет принимать "Реал Сосьедад".

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Смотрите обзор матча 25 тура Ла Лиги

Лас-Пальмас. Эстадио Гран Канария, 30 746 зрителей

Лас-Пальмас – Барселона 0:2

Голы: Ольмо, 62, Торрес, 90+5

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Барселона Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.02.2025 в 02:19
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за день до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Просто Квашин (Харків)
23.02.2025 в 02:19
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за день до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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