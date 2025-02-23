Ханси Флик оценил игру Барселоны в матче против Лас-Пальмаса

Вчера в рамках 25-го тура чемпионата Испании каталонцы на выезде обыграли "Лас-Пальмас" со счетом 2:0.

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился мнениями о победе своей команды.

"Думаю, что 5-10% всегда зависит от владения мячом и контроля. Сегодня мы играли не так, как хотелось бы, поэтому у нас было больше проблем, чем обычно.

Именно для этого у нас есть игроки на скамейке запасных. У них есть все, чтобы забивать, и это их работа. Думаю, иногда это лучший вариант, который у нас есть, чтобы они могли помогать нам в игре, но то, что одни играют, а другие нет, зависит от моего решения", — цитирует Флика Marca.