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Ханси Флик оценил игру Барселоны в матче против Лас-Пальмаса

Испания

Сыграли не лучшим образом

Ханси Флик оценил игру Барселоны в матче против Лас-Пальмаса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в рамках 25-го тура чемпионата Испании каталонцы на выезде обыграли "Лас-Пальмас" со счетом 2:0.

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился мнениями о победе своей команды.

"Думаю, что 5-10% всегда зависит от владения мячом и контроля. Сегодня мы играли не так, как хотелось бы, поэтому у нас было больше проблем, чем обычно.

Именно для этого у нас есть игроки на скамейке запасных. У них есть все, чтобы забивать, и это их работа. Думаю, иногда это лучший вариант, который у нас есть, чтобы они могли помогать нам в игре, но то, что одни играют, а другие нет, зависит от моего решения", — цитирует Флика Marca.

На текущий момент команда Ханси Флика идет на 1-м месте в Ла Лиге, имея в активе 54 балла. "Атлетико Мадрид", вчера разгромивший "Валенсию" со счетом 3:0, отстает на 1 балл от "Барсы". Тем временем мадридский "Реал" находится на третьем месте, отставая от "Барсы" на три очка, однако команда Карло Анчелотти сегодня сыграет против "Жироны" в 17:15.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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