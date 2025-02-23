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Ханси Флик оценил игру Барселоны в матче против Лас-Пальмаса
Сыграли не лучшим образом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 25-го тура чемпионата Испании каталонцы на выезде обыграли "Лас-Пальмас" со счетом 2:0.
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился мнениями о победе своей команды.
"Думаю, что 5-10% всегда зависит от владения мячом и контроля. Сегодня мы играли не так, как хотелось бы, поэтому у нас было больше проблем, чем обычно.
Именно для этого у нас есть игроки на скамейке запасных. У них есть все, чтобы забивать, и это их работа. Думаю, иногда это лучший вариант, который у нас есть, чтобы они могли помогать нам в игре, но то, что одни играют, а другие нет, зависит от моего решения", — цитирует Флика Marca.
На текущий момент команда Ханси Флика идет на 1-м месте в Ла Лиге, имея в активе 54 балла. "Атлетико Мадрид", вчера разгромивший "Валенсию" со счетом 3:0, отстает на 1 балл от "Барсы". Тем временем мадридский "Реал" находится на третьем месте, отставая от "Барсы" на три очка, однако команда Карло Анчелотти сегодня сыграет против "Жироны" в 17:15.
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