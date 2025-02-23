Реал – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Двое главных конкурентов мадридского "Реала" в этом туре выиграли свои матчи, поэтому им просто необходимо забирать свое. Задача не выглядит слишком сложной, они дома принимают "Жирону".

Вот только Цыганков и компания точно не хотят облегчать жизнь сопернику и сделают все возможное, чтобы отобрать у них очки.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля.

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Примера. 25-й тур.

23 февраля. 17:15. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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