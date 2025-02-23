Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Виктор Цыганков посетит "Сантьяго Бенабеу"
Getty Images/Global Images Ukraine
Двое главных конкурентов мадридского "Реала" в этом туре выиграли свои матчи, поэтому им просто необходимо забирать свое. Задача не выглядит слишком сложной, они дома принимают "Жирону".
Вот только Цыганков и компания точно не хотят облегчать жизнь сопернику и сделают все возможное, чтобы отобрать у них очки.
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Примера. 25-й тур.
23 февраля. 17:15. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Паркер во втором раунде нокаутировал Баколе. Видео
- Примера. Лас-Пальмас – Барселона 0:2. Победа в эконом-режиме
- Манчестер Сити – Ливерпуль: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Ламин Ямаль рассказал, кто является большим фаворитом на победу в Лиге чемпионов, чем Барселона
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Россияне ночью атаковали Украину 267 беспилотниками и баллистикой. Сколько сбило ПВО?
Комментарии 1