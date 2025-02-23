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Реал хочет снова продлить контракт с Модричем. В сентябре хорвату исполнится 40 лет

Испания

Лука мечтает сыграть на ЧМ-2026

Реал хочет снова продлить контракт с Модричем. В сентябре хорвату исполнится 40 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" снова хочет продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает Николо Скира.

Новое соглашение, как и предыдущее, будет сроком на один сезон. "Сливочные" готовы предложить хорвату новое соглашение к лету 2026 года, несмотря на то, что в сентябре ему исполнится 40 лет.

Модрич также хочет продолжать свои выступления на высоком уровне, ведь мечтает сыграть на следующем Чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Лука выступает за "Реал" с августа 2012 года – тогда мадридцы купили его у "Тоттенхэма" за 35 миллионов евро. С тех пор он провел в составе "сливочных" 573 матча и завоевал 28 трофеев.

В частности, в текущем сезоне на его счету три гола и девять ассистов в 38 поединках во всех турнирах. Если брать сугубо Ла Лигу, то всего 33% матчей он провел в основе.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.02.2025 в 10:39
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за день до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Комментарии 5
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Просто Квашин (Харків)
23.02.2025 в 10:39
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за день до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.02.2025 в 09:58
Це дуже добре. Це послабить ганебний реал.
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Algrab (Костопiль)
23.02.2025 в 10:05
Монреальський Оленю, витягни руку Переса із своїх обісцяних штанів...
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Просто Квашин (Харків)
23.02.2025 в 10:38
Квадробер-олень - в стойло !!!!
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Algrab (Костопiль)
23.02.2025 в 09:47
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