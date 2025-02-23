Реал хочет снова продлить контракт с Модричем. В сентябре хорвату исполнится 40 лет

"Реал" снова хочет продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает Николо Скира.

Новое соглашение, как и предыдущее, будет сроком на один сезон. "Сливочные" готовы предложить хорвату новое соглашение к лету 2026 года, несмотря на то, что в сентябре ему исполнится 40 лет.

Модрич также хочет продолжать свои выступления на высоком уровне, ведь мечтает сыграть на следующем Чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Лука выступает за "Реал" с августа 2012 года – тогда мадридцы купили его у "Тоттенхэма" за 35 миллионов евро. С тех пор он провел в составе "сливочных" 573 матча и завоевал 28 трофеев.

В частности, в текущем сезоне на его счету три гола и девять ассистов в 38 поединках во всех турнирах. Если брать сугубо Ла Лигу, то всего 33% матчей он провел в основе.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.