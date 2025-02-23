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Президент Ла Лиги раскритиковал клубное телевидение Реала. Что сказал?

Испания

Тебас возмущен комментаторами Реала о судействе

Президент Ла Лиги раскритиковал клубное телевидение Реала. Что сказал?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Naharro Gimenez

Новина українською

В последнее время телевидение "Реала" критикует судей чемпионата Испании из-за их решений в пользу соперников "сливочных".

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением относительно телевидения мадридского "Реала".

"В последние несколько недель вокруг судейства было много споров. Клубное телевидение "Реала" создает противоречия, пишет лживую историю и ставит под сомнение весь футбол. Все клубы жалуются, но "Мадрид" обращает на это внимание. Перес позвонил бывшему президенту федерации Рубиалесу.

Я знаю многих фанатов "Реала", которые не согласны с тем, что "Мадрид" стал клубом-скигликом, который все время жалуется. Они жалуются на этих выходных и жалуются на следующей неделе, говоря, что во всем виноват заговор", — цитирует Тебаса издание As.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.02.2025 в 14:29
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за день до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Просто Квашин (Харків)
23.02.2025 в 14:29
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за день до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Bаrcelinius
23.02.2025 в 14:00
Клуб-скиглик.
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3
fanatSD (донецк)
23.02.2025 в 14:20
петух из биробиджана
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Просто Квашин (Харків)
23.02.2025 в 14:30
Пархата наволоч ! Ти всже посмакував сьогодні чоловічими причандалами ???
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