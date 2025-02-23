Президент Ла Лиги раскритиковал клубное телевидение Реала. Что сказал?

В последнее время телевидение "Реала" критикует судей чемпионата Испании из-за их решений в пользу соперников "сливочных".

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением относительно телевидения мадридского "Реала".

"В последние несколько недель вокруг судейства было много споров. Клубное телевидение "Реала" создает противоречия, пишет лживую историю и ставит под сомнение весь футбол. Все клубы жалуются, но "Мадрид" обращает на это внимание. Перес позвонил бывшему президенту федерации Рубиалесу.

Я знаю многих фанатов "Реала", которые не согласны с тем, что "Мадрид" стал клубом-скигликом, который все время жалуется. Они жалуются на этих выходных и жалуются на следующей неделе, говоря, что во всем виноват заговор", — цитирует Тебаса издание As.