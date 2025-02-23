Не могут потерять баллы. Анчелотти поделился ожиданиями от игры против Жироны

Сегодня состоится очередная игра в рамках чемпионата Испании, а именно матч "Реала" против "Жироны".

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, чего ждет от игры.

"Этот матч пройдет в чрезвычайно важный момент сезона. Мы хорошо проявили себя в игре против "Манчестер Сити" и хотим повторить это. Мы достигли точки, где не можем позволить себе терять очки. Ла Лига очень конкурентна, и каждая игра может иметь решающее значение для завершения сезона на хорошей позиции.

Нам чуть-чуть не повезло. В последних трех матчах мы играли достаточно хорошо. Мы играли гораздо лучше "Атлетико" и "Эспаньол". То же касается "Осасуны", где мы были близки к победе вдесятером", — сообщил Анчелотти СМИ перед игрой против "Жироны".