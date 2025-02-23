  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Высший совет по спорту рассмотрит апелляции относительно незаконности сделки между Барселоной и компанией из ОАЭ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Высший совет по спорту рассмотрит апелляции относительно незаконности сделки между Барселоной и компанией из ОАЭ

Испания

Все ради регистрации футболистов

Высший совет по спорту рассмотрит апелляции относительно незаконности сделки между Барселоной и компанией из ОАЭ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Новина українською

8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

Читайте также"Мы сталкивались с трудностями, но никогда не сдавались". Жуан Лапорта прокомментировал свою работу в клубе

Сообщалось, что в середине февраля Ла Лига обратилась к CSD по поводу сделки "сине-гранатовых" по продаже VIP-мест на "Камп Ноу", доходы от которой позволили клубу выйти на правило "1 к 1", а также временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Лига считает сделку подозрительной, поскольку клуб получил 28 млн евро от компании Emirates New Era Visionary Group, являющейся поставщиком телекоммуникационных услуг для "блаугранас" с ноября 2024 года.

Высший совет по спорту примет решение по апелляциям Ла Лиги до 7 апреля. Отмечается, что в каталонской команде оптимистично настроены на итоговое решение.

По теме
yellow-arrow
Выйдет ли Цыганков в старте? Известны составы Реала и Жироны на матч Ла Лиги
yellow-arrow
Реал может подписать перспективного одноклубника Миколенко
yellow-arrow
Цыганков против Мадрида. Реал - Жирона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Барселона Дани Ольмо Пау Виктор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as.com AS
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
23.02.2025 в 16:49
Ой, бль, цирк їбучий . Шл@ха вирішила напряму заносити, тому їй зараз вседозволено, і судді тебасовсько-негрейрфіські перед нею на задніх лапках. Гидота пєдофілічна, як і її псевдофанати
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Dr. House (Поділля)
23.02.2025 в 16:49
Ой, бль, цирк їбучий . Шл@ха вирішила напряму заносити, тому їй зараз вседозволено, і судді тебасовсько-негрейрфіські перед нею на задніх лапках. Гидота пєдофілічна, як і її псевдофанати
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
23.02.2025 в 16:27
Каталонські шахраї знову махлюють......
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости