Высший совет по спорту рассмотрит апелляции относительно незаконности сделки между Барселоной и компанией из ОАЭ

8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

Сообщалось, что в середине февраля Ла Лига обратилась к CSD по поводу сделки "сине-гранатовых" по продаже VIP-мест на "Камп Ноу", доходы от которой позволили клубу выйти на правило "1 к 1", а также временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Лига считает сделку подозрительной, поскольку клуб получил 28 млн евро от компании Emirates New Era Visionary Group, являющейся поставщиком телекоммуникационных услуг для "блаугранас" с ноября 2024 года.

Высший совет по спорту примет решение по апелляциям Ла Лиги до 7 апреля. Отмечается, что в каталонской команде оптимистично настроены на итоговое решение.