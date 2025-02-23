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Высший совет по спорту рассмотрит апелляции относительно незаконности сделки между Барселоной и компанией из ОАЭ
Все ради регистрации футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
Сообщалось, что в середине февраля Ла Лига обратилась к CSD по поводу сделки "сине-гранатовых" по продаже VIP-мест на "Камп Ноу", доходы от которой позволили клубу выйти на правило "1 к 1", а также временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Лига считает сделку подозрительной, поскольку клуб получил 28 млн евро от компании Emirates New Era Visionary Group, являющейся поставщиком телекоммуникационных услуг для "блаугранас" с ноября 2024 года.
Высший совет по спорту примет решение по апелляциям Ла Лиги до 7 апреля. Отмечается, что в каталонской команде оптимистично настроены на итоговое решение.
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