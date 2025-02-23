Реал может подписать перспективного одноклубника Миколенко

Мадридский "Реал" может подписать перспективного одноклубника Виталия Миколенко из "Эвертона".

Как сообщает издание The Mirror, руководство "сливочных" может подписать 22-летнего Джарреда Брантуэйта. "Ириски" будут требовать за своего футболиста как минимум 75 миллионов фунтов стерлингов. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, который уже работал с английским центральным защитником в "Эвертоне", хочет воссоединиться с ним в Испании.

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Также уточняется, что королевский клуб следит за центрбеком "Ливерпуля" Ибраимом Конате, контракт которого истекает летом 2026 года, и Дином Хейсеном из "Борнмута", в соглашении которого прописана клаусула в 50 миллионов фунтов стерлингов.

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В этом сезоне Джаррад Брентвейт провел 22 матча за "Эвертон" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 42 миллиона евро.