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39-летний Модрич забил в ворота команды Цыганкова безумный гол дальним ударом
Открыл счет в матче невероятным ударом с лету
Getty Images/Global Images Ukraine
Ветеран мадридского "Реала" в очередной раз доказывает, что возраст в футболе — это просто цифра
Лука Модрич, которому в сентябре этого года исполнится 40 лет, продолжает зажигать в Ла Лиге. В матче против "Жироны" хорватский полузащитник забил безумный гол, пробив с лету из-за пределов штрафной площадки.
Видео гола:
Напомним, что недавно появилась информация о том, что Лука Модрич хочет продлить контракт с "Реалом" на еще один сезон. Королевский клуб готов предложить своему лидеру новое соглашение.
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В этом сезоне хорват выходил на поле за "Реал" в 39 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 6 ассистов.
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