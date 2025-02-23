Примера. Реал – Жирона 2:0. Мадридцы возвращаются на победное шествие

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. У "Реала" травмированы Милитао и Карвахаль, из-за удаления в прошлом туре не сыграл Беллингем. Впервые за долгое время место в основе занял Алаба, вернулся после травмы Васкес, а вместо Беллингема сыграл Диас.

Мичел решил сыграть с тремя центральными защитниками. Не получил место в старте Хиль, который был лидером команды в последних матчах, из-за дисквалификации не играл Эррера. На острие атаки вышел Данжума, успевший восстановиться от травмы. Виктор Цыганков получил роль свободного художника под Данжумой с акцентом на правый фланг.

"Реал" с первых секунд взял мяч под свой контроль. Винисиус прорвался левым флангом во вратарскую, но на его прострел никто не сумел откликнуться.

"Жирона" также не отсиживалась в защите. Цыганков пытался обыграть Менди, но француз выбил мяч на угловой. После розыгрыша углового Арнау Мартинес пробивал с острого угла, но Куртуа был готов к такому развитию событий и парировал удар.

"Реал" тоже традиционно много атаковал. Винисиус пяткой отдал на Мбаппе и удар француза в ближний угол парировал Гассанигой. Родриго пытался пробить с предела штрафной, но сделал это значительно выше ворот. Мбаппе обыгрался с Винисиусом и подал в штрафную на бразильца, пробившего выше ворот. После углового у собственных ворот мадридцы выбежали в контратаку, которую испортил Винисиус, ушедший в обыгрыш на двух защитников и потерявший мяч.

У "Жироны" Донни ван де Бек вышел лицом к лицу с голкипером и пробил под правую стойку, но Тибо Куртуа в отчаянном прыжке справился с этим ударом. Впоследствии Виктор Цыганков принял точную передачу в штрафной и нанес удар по воротам, после которого мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.



В конце первого тайма очередной шедевр положил Лука Модрич. После розыгрыша углового мяч отскочил к хорвату, который метров с 25 как рукой положил круглого в девятку ворот Гассаниги. 1:0. И кто поверит, что этому молодому человеку в сентябре исполняется 40 лет?



"Реал" все же реализовал один из своих моментов в первом тайме, но "Жирона" тоже выглядела достойно, по крайней мере, лучше, чем в последних матчах.



На старте второго тайма мадридцы продолжали атаковать. Винисиус обыграл на фланге Арнау Мартинеса, но его дальнейшее движение к воротам заблокировал Лопес. Васкес после отскока опасно пробил метров с 22, но круглый пролетел мимо левой стойки. Гассанига уже ничего не смог бы сделать, если бы удар испанца был более точным. Мбаппе получил передачу на правом фланге, но Крейчи заблокировал продвижение француза.

Через несколько минут Винисиус Жуниор получил передачу на линии штрафной и пробил по воротам, но мяч попал в перекладину. Мбаппе отбросил мяч на Родриго, бразилец повернул его назад, но удар француза был заблокирован защитниками. Опасную подачу Модрича замыкал Чуамени, но мяч пролетел над перекладиной.

Огрызалась и "Жирона". Асприлья обыграл Менди и пробил с острого угла выше ворот. Винисиус получил передачу на ход по левому флангу, качнул Лопеса и пробил выше ворот. Не везет бразильцу, ведь в последний раз в Примере он забивал еще 9 ноября. Мбаппе вышел лицом к лицу после шикарной передачи Модрича и в борьбе с защитником мощно пробил, но Гассанига искусно парировал удар.

Винисиус все же сумел прервать безголевую серию в Примере в конце встречи. "Реал" выбежал в контратаку, Винисиус обыгрался с Мбаппе и получил обратно передачу в штрафную, где протолкнул мимо Гассанигу. 2:0. Уже в добавленное арбитром время свой очередной гол мог забить Мбаппе, но Гассанига совершил очередной хороший сейв.

"Реал" благодаря победе обошел "Атлетико" и догнал "Барселону". Теперь у обоих коллективов по 54 очка. "Жирона" продолжила свое падение и с 31-м очком занимает 13-ю позицию.

25-й тур Примеры.

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Жирона" 2:0

Голы: Модрич, 41, Винисиус, 83

"Реал": Куртуа – Васкес, Алаба (Камавинга, 73), Асенсио, Менди – Чуамэни, Модрич (Рюдигер, 86), Диас (Себальос, 73) – Винисиус (Эндрик, 90), Мбаппе, Родриго.

"Жирона": Гассанига – Мартинес, Лопес, Крейчи, Блинд, Гутьеррес (Миовски, 75), – Ромеу (Солис Ромео, 66), Мартин (Хиль, 66), ван де Бек (Артур Мело, 56) – Данжума (Асприлья, Цыганков.

Предупреждения: Крейчи, 64, Солис Ромеро, 70.