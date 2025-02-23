Результативная феерия от братьев. Атлетик – Вальядолид 7:1. Видео голов и обзор матча

В матче 25 тура чемпионата Испании "Атлетик" победил "Вальядолид" со счетом 7:1.

Еще до перерыва баски оформили четыре гола в ворота гостей. "Вальядолид" сразу же после перерыва отквитал один мяч, но остался в меньшинстве. В конце концов, впоследствии "Атлетик" забил еще трижды.

В частности, три гола на двоих оформили братья-Уильямсы, а также они записали в свой актив по одному ассисту. Нико сделал дубль, а Иньяки нанес один точный удар.

Благодаря победе "Атлетик" закрепился на четвертом месте Ла Лиги с отрывом в четыре зачетных пункта от пятого "Вильярреала".

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"Атлетик" – "Вальядолид" 7:1

Голы: Хаурегисар 10, Н. Уильямс 35, 66, Харруш Саннади 43, Сансет 45+2, Гурусета 69, И.А. Уильямс 87 – Силла 47

Удаление: Юрич 56 (вторая желтая)