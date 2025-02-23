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Реал и Бавария хотят подписать капитана Ливерпуля
Ситуация с его контрактом привлекает внимание европейских топ-клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" хотят подписать капитана "Ливерпуля".
Как сообщает издание TBR Football, 33-летний Вирджил ван Дейк стал главной целью королевского клуба, который хочет усилить защиту команды. Также капитаном "красных" интересуется "Бавария", потому что нидерландец до сих пор не продлил контракт, который рассчитан до лета 2025 года.
Окружение футболиста знает об интересе со стороны других клубов, но приоритетом для Вирджила ван Дейка остается вариант с продолжением карьеры на "Энфилде", несмотря на то, что стороны не пришли к согласию в вопросе о дальнейшем сотрудничестве.
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В этом сезоне Вирджил ван Дейк провел 35 игр на клубном уровне, отметившись тремя голами и одним ассистом.
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