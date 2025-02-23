Антони оформил пятое результативное действие за Бетис в шести матчах

В поединке 25 тура чемпионата Испании "Хетафе" дома принимает "Бетис". Счет во встрече был открыт на 18-й минуте.

Автором гола стал Иско. Испанец очутился на позиции центрального нападающего, принял передачу от Антони и пробил в левый угол ворот. До этого бразильский вингер проделал прекрасный проход по правому флангу.

Для Антони это пятое результативное действие в составе "Бетиса" после его перехода из состава МЮ. Всего на его счету три гола и два ассиста в шести матчах. Во всех он выходил в старте.

Антони выступит за команду из Севильи на правах аренды до конца текущего сезона. Права выкупа в контракте не предусмотрено.

Первый тайм в матче между "Хетафе" и "Бетисом" завершился со счетом 0:1.