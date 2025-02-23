  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Антони оформил пятое результативное действие за Бетис в шести матчах
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антони оформил пятое результативное действие за Бетис в шести матчах

Испания

Время без МЮ идет на пользу

Антони оформил пятое результативное действие за Бетис в шести матчах

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 25 тура чемпионата Испании "Хетафе" дома принимает "Бетис". Счет во встрече был открыт на 18-й минуте.

Автором гола стал Иско. Испанец очутился на позиции центрального нападающего, принял передачу от Антони и пробил в левый угол ворот. До этого бразильский вингер проделал прекрасный проход по правому флангу.

Для Антони это пятое результативное действие в составе "Бетиса" после его перехода из состава МЮ. Всего на его счету три гола и два ассиста в шести матчах. Во всех он выходил в старте.

Антони выступит за команду из Севильи на правах аренды до конца текущего сезона. Права выкупа в контракте не предусмотрено.

Первый тайм в матче между "Хетафе" и "Бетисом" завершился со счетом 0:1.

По теме
yellow-arrow
"Всегда приятно забивать на Бернабеу". Модрич поделился впечатлениями от игры с Жироной
yellow-arrow
Гол Модрича в ворота Жироны вывел Реал на вершину одного из европейских рейтингов
yellow-arrow
Пушка от Модрича и контратака Мбаппе-Винисиуса. Реал – Жирона 2:0. Видео голов и обзор матча
Хетафе Бетис (Севилья) Антони
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости