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Антони оформил пятое результативное действие за Бетис в шести матчах
Время без МЮ идет на пользу
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 25 тура чемпионата Испании "Хетафе" дома принимает "Бетис". Счет во встрече был открыт на 18-й минуте.
Автором гола стал Иско. Испанец очутился на позиции центрального нападающего, принял передачу от Антони и пробил в левый угол ворот. До этого бразильский вингер проделал прекрасный проход по правому флангу.
Для Антони это пятое результативное действие в составе "Бетиса" после его перехода из состава МЮ. Всего на его счету три гола и два ассиста в шести матчах. Во всех он выходил в старте.
Антони выступит за команду из Севильи на правах аренды до конца текущего сезона. Права выкупа в контракте не предусмотрено.
Первый тайм в матче между "Хетафе" и "Бетисом" завершился со счетом 0:1.
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