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Пушка от Модрича и контратака Мбаппе-Винисиуса. Реал – Жирона 2:0. Видео голов и обзор матча

Испания

Класс взял свое

Пушка от Модрича и контратака Мбаппе-Винисиуса. Реал – Жирона 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке 25 тура чемпионата Испании "Реал" дома принимал "Жирону". Мадридцы победили со счётом 2:0.

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"Сливочные" забили по голу в каждом из таймов. Перед перерывом красивым и точным дальним ударом отличился Модрич. А на 83 минуте Мбаппе и Винисиус благодаря контраце оформили гол для бразильца.

"Реал" – "Жирона" 2:0

Голы: Модрич 41, Винисиус 83

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Комментарии
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Bаrcelinius
23.02.2025 в 21:26
Ды, обзор среальных крыс жирным обвели в отличии от обзора Барсы. Петухи позорные блъ..
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
23.02.2025 в 21:26
Ды, обзор среальных крыс жирным обвели в отличии от обзора Барсы. Петухи позорные блъ..
Ответить
0
1

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