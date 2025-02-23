Пушка от Модрича и контратака Мбаппе-Винисиуса. Реал – Жирона 2:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 25 тура чемпионата Испании "Реал" дома принимал "Жирону". Мадридцы победили со счётом 2:0.

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"Сливочные" забили по голу в каждом из таймов. Перед перерывом красивым и точным дальним ударом отличился Модрич. А на 83 минуте Мбаппе и Винисиус благодаря контраце оформили гол для бразильца.

"Реал" – "Жирона" 2:0

Голы: Модрич 41, Винисиус 83