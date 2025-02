Гол Модрича в ворота Жироны вывел Реал на вершину одного из европейских рейтингов

"Реал" уверенно победил "Жирону" в поединке 25 тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Первый гол во встрече забил Лука Модрич.

На 41 минуте хорвату удался удар в ворота Гассаниги. Для "Реала" этот гол стал 11 в текущем сезоне из-за пределов штрафной.

Как сообщает Opta, это самый большой показатель среди всех команд топ-5 лиг Европы. Только у "Баварии" такое же количество точных ударов – 11 голов.

11 - Real Madrid are the team that have scored the most goals from outside the area in the Top 5 European leagues this season (11, like Bayern Munich). Powerful. pic.twitter.com/dUCXYMzAnf