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Гол Модрича в ворота Жироны вывел Реал на вершину одного из европейских рейтингов

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На одной строчке с еще одним большим клубом

Гол Модрича в ворота Жироны вывел Реал на вершину одного из европейских рейтингов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" уверенно победил "Жирону" в поединке 25 тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Первый гол во встрече забил Лука Модрич.

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На 41 минуте хорвату удался удар в ворота Гассаниги. Для "Реала" этот гол стал 11 в текущем сезоне из-за пределов штрафной.

Как сообщает Opta, это самый большой показатель среди всех команд топ-5 лиг Европы. Только у "Баварии" такое же количество точных ударов – 11 голов.

"Реал" находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Первая "Барселона имеет столько же очков, сколько и "сливочные" (54). У третьего "Атлетико" на один зачетный пункт меньше (53).

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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