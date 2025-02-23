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Гол Модрича в ворота Жироны вывел Реал на вершину одного из европейских рейтингов
На одной строчке с еще одним большим клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" уверенно победил "Жирону" в поединке 25 тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Первый гол во встрече забил Лука Модрич.
На 41 минуте хорвату удался удар в ворота Гассаниги. Для "Реала" этот гол стал 11 в текущем сезоне из-за пределов штрафной.
Как сообщает Opta, это самый большой показатель среди всех команд топ-5 лиг Европы. Только у "Баварии" такое же количество точных ударов – 11 голов.
11 - Real Madrid are the team that have scored the most goals from outside the area in the Top 5 European leagues this season (11, like Bayern Munich). Powerful. pic.twitter.com/dUCXYMzAnf— OptaJose (@OptaJose) February 23, 2025
"Реал" находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Первая "Барселона имеет столько же очков, сколько и "сливочные" (54). У третьего "Атлетико" на один зачетный пункт меньше (53).
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