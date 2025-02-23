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"Всегда приятно забивать на Бернабеу". Модрич поделился впечатлениями от игры с Жироной

Испания
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Ветеран высказался об игре команды и своем невероятном голе

"Всегда приятно забивать на Бернабеу". Модрич поделился впечатлениями от игры с Жироной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал победу над "Жироной" (2:0).

"Я неоднократно говорил, что я очень благодарен за любовь от болельщиков "Реала", которую они проявляют ко мне каждый день. Спасибо им за это. Нам было важно одержать эту победу, мы должны оставаться в борьбе за титул. Мы играли неплохо после матча в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити". Было нелегко, но мы это сделали".

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"Мой гол? Я остался один, контролировал мяч, хорошо пробил, и он залетел в ворота. Не уверен, что это один из лучших голов в моей карьере, но он особенный. Всегда приятно забивать на "Бернабеу", — добавил Модрич.

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Добавим, что Лука Модрич побил собственный рекорд, как самый старший автор гола в истории "Реала", забив "Жироне" в возрасте 39 лет и 167 дней.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
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