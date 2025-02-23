"Всегда приятно забивать на Бернабеу". Модрич поделился впечатлениями от игры с Жироной

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал победу над "Жироной" (2:0).

"Я неоднократно говорил, что я очень благодарен за любовь от болельщиков "Реала", которую они проявляют ко мне каждый день. Спасибо им за это. Нам было важно одержать эту победу, мы должны оставаться в борьбе за титул. Мы играли неплохо после матча в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити". Было нелегко, но мы это сделали".