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Примера. Разгром в Бильбао, победа Бетиса
Состоялись очередные матчи 25-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На "Эстадио Сан-Мамес" местный "Атлетик" принимал "Вальядолид". Команды в текущем сезоне выполняют разные задачи: "Атлетик" уверенно чувствует себя в зоне Лиги чемпионов, а "Вальядолид" безнадежно последний.
Сама игра лишь подтвердила такие предматчевые расписания. Уже в первом тайме баски отгрузили в ворота соперника 4 гола. На старте второго тайма гости отыграли один гол, но ситуацию для них усугубила красная карточка Юрича. В итоге "Атлетик" забил в ворота соперника 7 голов.
Таким образом "Атлетик" с 48 очками остался на 4-й позиции в турнирной таблице Примеры, а "Вальядолид" с 15 зачетными баллами безнадежно последний.
Примера. 25-й тур
Атлетик - Вальядолид 7:1
Голы: Хаурегисар, 10, Н. Уильямс, 35, 66, Саннади, 43, Сансет, 45+2, Гурусета, 69, И. Уильямс, 87 - Силла, 47.
Атлетик: Симон - де Маркос (Лекуэ, 75), Вивиан, Паредес, Берчиче - Хаурегисар (Руис де Галаррета, 64), Весга - И. Уильямс, Сансет (Беренгер, 68), Н. Уильямс (Каналес, 68) - Саннади (Гурусета, 64).
Вальядолид: Гейн - Перес, Айду (Кемерт, 65), Торрес, Кандела (Мачис, 46) - Юрич, Санчес - Силла, Мартин (Гриллич, 61), Чуки (Моро, 46) - Маркос Андре (Никичер, 68)
Предупреждения: Вивиан, 79, Руис де Галаррета, 84 - Мартин, 44, Юрич, 46.
Удаление: Юрич, 56.
Во втором матче встречались команды, которых разделяли 2 очка в турнирной таблице.
В первом тайме счет открыли гости: отличился Иско после передаче Антони. Во втором тайме капитан гостей забил второй раз с пенальти. Хозяева усилиями Майораля отквитали один гол.
Уже в добавленное арбитром время прямую красную за грубый фол получил Антони, а Дуарте получил вторую желтую карточку и тоже покинул поле.
"Бетис" теперь имеет 35 очков и поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице, а "Хетафе" с 30-ю очками занимает 11-ю строчку.
Примера. 25-й тур
Хетафе - Бетис 1:2
Голы: Майораль, 82 - Иско, 18, 77 (пен.)
Хетафе: Сория - Иглесиас, Дуарте, Альдерете (Ньом, 84), Рико - Терратс (Перес, 65), Джене, Арамбарри, Бернат (да Кошта, 81) - Хуанми (А. Родригес, 65), Майораль.
Бетис: Адриан - Сабали (Руибаль, 80), Бартра, Льоренте, Р. Родригес (Авила, 70) – Альтимира, Иско (Натан, 90+1), Кардосо – Антони, Кучо (В. Роке, 80), Х. Родригес (Авила, 70).
Предупреждение: А. Родригес, 79, Дуарте, 90.
Удаление: Дуарте, 90+6 — Антони, 90+4.
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