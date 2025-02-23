Примера. Разгром в Бильбао, победа Бетиса

На "Эстадио Сан-Мамес" местный "Атлетик" принимал "Вальядолид". Команды в текущем сезоне выполняют разные задачи: "Атлетик" уверенно чувствует себя в зоне Лиги чемпионов, а "Вальядолид" безнадежно последний.

Сама игра лишь подтвердила такие предматчевые расписания. Уже в первом тайме баски отгрузили в ворота соперника 4 гола. На старте второго тайма гости отыграли один гол, но ситуацию для них усугубила красная карточка Юрича. В итоге "Атлетик" забил в ворота соперника 7 голов.



Таким образом "Атлетик" с 48 очками остался на 4-й позиции в турнирной таблице Примеры, а "Вальядолид" с 15 зачетными баллами безнадежно последний.

Примера. 25-й тур

Атлетик - Вальядолид 7:1

Голы: Хаурегисар, 10, Н. Уильямс, 35, 66, Саннади, 43, Сансет, 45+2, Гурусета, 69, И. Уильямс, 87 - Силла, 47.

Атлетик: Симон - де Маркос (Лекуэ, 75), Вивиан, Паредес, Берчиче - Хаурегисар (Руис де Галаррета, 64), Весга - И. Уильямс, Сансет (Беренгер, 68), Н. Уильямс (Каналес, 68) - Саннади (Гурусета, 64).

Вальядолид: Гейн - Перес, Айду (Кемерт, 65), Торрес, Кандела (Мачис, 46) - Юрич, Санчес - Силла, Мартин (Гриллич, 61), Чуки (Моро, 46) - Маркос Андре (Никичер, 68)

Предупреждения: Вивиан, 79, Руис де Галаррета, 84 - Мартин, 44, Юрич, 46.

Удаление: Юрич, 56.



Во втором матче встречались команды, которых разделяли 2 очка в турнирной таблице.

В первом тайме счет открыли гости: отличился Иско после передаче Антони. Во втором тайме капитан гостей забил второй раз с пенальти. Хозяева усилиями Майораля отквитали один гол.

Уже в добавленное арбитром время прямую красную за грубый фол получил Антони, а Дуарте получил вторую желтую карточку и тоже покинул поле.



"Бетис" теперь имеет 35 очков и поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице, а "Хетафе" с 30-ю очками занимает 11-ю строчку.

Примера. 25-й тур

Хетафе - Бетис 1:2

Голы: Майораль, 82 - Иско, 18, 77 (пен.)

Хетафе: Сория - Иглесиас, Дуарте, Альдерете (Ньом, 84), Рико - Терратс (Перес, 65), Джене, Арамбарри, Бернат (да Кошта, 81) - Хуанми (А. Родригес, 65), Майораль.



Бетис: Адриан - Сабали (Руибаль, 80), Бартра, Льоренте, Р. Родригес (Авила, 70) – Альтимира, Иско (Натан, 90+1), Кардосо – Антони, Кучо (В. Роке, 80), Х. Родригес (Авила, 70).



Предупреждение: А. Родригес, 79, Дуарте, 90.



Удаление: Дуарте, 90+6 — Антони, 90+4.