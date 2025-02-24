Молодая звезда может покинуть мадридский Реал

Будущее Эндрика, одного из самых перспективных бразильских талантов, оказалось под вопросом. Несмотря на то, что он является частью "Реала", молодой форвард не смог закрепиться в первой команде, что вызывает разочарование из-за недостатка игровых минут.

В этой ситуации президент клуба Флорентино Перес демонстрирует свою поддержку молодому таланту, но также понимает, что для прогресса ему необходимо больше игровой практики. По этой причине руководство "Реала" рассматривает вариант аренды Эндрика, но без права выкупа, чтобы сохранить контроль над его будущим.

Заинтересованность во временном подписании форварда выразил "Вест Хэм". Под руководством Грэма Поттера английский клуб видит в молодом нападающем ценное усиление, рассчитывая, что он успешно адаптируется к требованиям "Премьер-лиги".

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Однако "Вест Хэм" - не единственный претендент. "Лион", который имеет серьезные финансовые трудности, также заинтересован во временной аренде Эндрика без обязательства выкупа, что соответствует их бюджетным ограничениям на следующий сезон.

Добавим, что в этом сезоне 18-летний бразилец забил 5 голов и отдал 1 ассист за 402 сыгранные минуты во всех турнирах.