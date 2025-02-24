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Анчелотти: Модрич - это подарок футболу. Он может продолжать столько, сколько захочет

Испания
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Отдал дань уважения выдающемуся подопечному

Анчелотти: Модрич - это подарок футболу. Он может продолжать столько, сколько захочет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий после победы над "Жироной" (2:0) в Ла Лиге.

"Лука Модрич - это подарок футболу, и он может продолжать столько, сколько захочет. То, что он делает, он делает очень хорошо. "Реалу" повезло иметь легенду, которая определила целую эпоху, а футболу повезло иметь его благодаря его надежности, качеству и профессионализму.

Мальдини выиграл Лигу чемпионов в 40 лет, и вы можете сравнить их с точки зрения того, что требуется, чтобы быть футболистом. Это фантастические примеры. Отчасти это генетика, но прежде всего - самоотдача и отношение к делу.

Часто бывает так, что когда вы контролируете игру и имеете шансы закончить ее, вы можете пропустить, особенно когда вам противостоит качественная команда. Они могли сравнять счет в контратаке после углового, но второй гол убил интригу.

Было нелегко повторить уровень настроя и самоотдачи, показанного в среду, но при таком графике хорошего настроя команды было достаточно. Мне понравилось, как мы выступили", - сказал итальянец.

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Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид) Жирона
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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