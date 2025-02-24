Ханси Флик учится на ошибках. Почему и как прогрессирует Барселона?

В крайнем туре Ла Лиги "Барселона" одолела "Лас Пальмас" на выезде со счетом 2:0. Команда Флика закрепляет лидерство за собой к следующему матчу в чемпионате. "Блаугранас" набрали 54 балла и не проигрывали еще в этом году, включая другие турниры, где принимали участие. Более того, коллективу с начала года уже удалось выиграть титул в этом сезоне: в финале Суперкубка Испании разгромили мадридский "Реал" 5:2.

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Феерия "Барселоны" впечатляет, но за любым успехом кроется нелегкий путь к его достижению. В течение этого сезона игру каталонцев условно можно разделить на периоды. Первый: фантастическое начало, полное энтузиазма и энергии. Второй: спад команды, потеря очков, усталость из-за перегрузки и травмы. Третий: возвращение уверенности, получение нужных результатов.

Далее клуб ждут финальные этапы, в которых только они смогут решить судьбу всего сезона. Однако нельзя не отметить, как команда вернулась в "гонку" за титулом, и как подопечные Флика прогрессируют на протяжении всей кампании.

Как менялась игра команды

"Барселона" разносила соперников на старте. Дальше сложнее: определенные кадровые потери ключевых игроков – и команда проводит плохой отрезок. Однако после возвращения в состав важных игроков уверенность в коллективе как будто не вернулась. Домашние поражения аутсайдерам и мадридскому "Атлетико", не смотря на тотальное преимущество в игре. Ненужные ничейные результаты, потери побед в концовке матча.

Сейчас у "блаугранас" кроме уверенных разгромных побед есть и сложные, волевые, одержанные не без волнений болельщиков. И опять же, такие поединки приходятся на не самые сильные клубы чемпионата. Почему же каталонцам прогнозировать успех против фактического аутсайдера сложнее, чем против сильного соперника и даже гранда? И как Ханси Флик решает эту проблему?

Низкий блок команд

Дело в том, что "Барселона" играет в известный атакующий футбол. Оружием атаки непосредственно есть свободное пространство. Если давать пространство нападающим каталонцев и их полузащитникам, то следует быть готовыми доставать ряд мячей из собственных ворот. Это одна из главных причин удачных результатов подопечных Флика против атакующих команд.

Менее статусные команды не рискуют играть против "Барселоны" таким образом и создают им трудности. Они выставляют низкую линию обороны и фактически обвивают собственную штрафную всем составом. Проблема заметно отражается на эффективности каталонцев в атаке. Нет пространства – нет моментов. И выбежать в контратаку соперникам, чтобы забить, проблемы не составит, учитывая высокую линию обороны команды Флика.

Жесткая игра

Некоторые соперники используют в своей игре достаточно жесткий стиль. Они навязывают борьбу, заставляют играть через "второй этаж", подталкивают и специально нарушают правила. В этом можно увидеть определенный смысл с точки зрения стратегии. Такая игра прежде всего влияет на психологию игроков соперника. Создается мнение, что легко играть не удастся. Таким подходом можно вызвать страх у команды: хотите подойти к воротам – получите по ногам. И из-за такой игры легче спровоцировать оппонента на конфликт или встречный фол.

Большинство фанатов футбола такой вид игры не одобряют. Но командам результат приносить помогает, особенно против такого клуба как "Барселона". Если уступаешь технически, то заставляй играть по твоим правилам и не давай спокойно играть с мячом. Как показала практика, подобный принцип работает.

Плохая реализация

Факт в том, что "Барселона" создает свои голевые моменты. Есть два отличия в матчах против аутсайдеров от других уверенных побед. А именно: малое количество таких моментов и неожиданно плохая реализация. Следует помнить, что количество – это не качество. Потому и побеждают команды, которые просто лучше используют свои моменты и выжимают из них максимум.

Яркий пример – мадридский "Атлетико". В очной встрече с каталонцами в текущем сезоне создали два момента и забили два гола, одержав победу 2:1. "Барселона" в этом же матче не реализовала ряд шансов, созданных несмотря на хорошо организованную оборонную игру "матрасников".

Подопечным Флика следует понимать ценность каждого момента у ворот соперника. Особенно когда оппонент на протяжении матча шансов дарить много не будет.

Как Флик с этим справляется

Казалось бы, негативно на ситуацию влияют досадные поражения и потери очков. Но действительно очень хорошо, что такие матчи существуют. Немецкий специалист делает достаточно правильное дело после осечки команды. Он определяет проблему и причину неудачного результата, чтобы в будущем их можно было избежать. И очень хорошо, что у "Барселоны" уже такие поединки были на более ранних этапах, чем в финальных.

Сейчас можно увидеть, как Ханси Флик использует тот полученный опыт в таких же матчах. Даже против низкого блока есть свои ключи. В случае немца это технические игроки. Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, Де Йонг, Гави – все они "двигатели" в генерировании голевых шансов. Эти игроки способны с помощью индивидуального мастерства создать момент у ворот соперника буквально из ничего даже в случае довольно неудачной игры команды в целом. Флик, кроме тактического и стратегического преимущества, не боится довериться и отдельным игрокам, предоставляя им статус лидера на поле.

Что касается лидерства. Тренер со своим приходом немного меняет менталитет команды и укореняет характер. Без этого выигрывать важные матчи фактически может быть невозможным. Матчи с минимальными волевыми победами называют "чемпионскими". Ибо именно в таких поединках, когда игра совершенно не идет легко, удачный результат стоит получения титула.

Также заметен факт того, что "блаугранас" против команд с низким блоком начали прибегать к примитивности и простоте. Ранее "Барселона" пыталась фактически закатить мяч в ворота: игроки до последнего не пробивали, а выводили на лучшую позицию. Сейчас каталонцы в случае выставленной обороны и ограниченного пространства могут не усложнять игру, а наносить больше дальних ударов.

Даже если сам удар голевым не станет, то может привести к рикошету, отскоку или угловому. И это действительно довольно замечательное решение проблемы игры против низкого блока. Тем более, что такие исполнители у "Барселоны" есть.

Одни из самых лучших решений немец принимает непосредственно в течение матча. В прошлых поединках у Флика уже была возможность наиграть определенные позиции под тот стиль, который ему нужен. Ханс Дитер использует кадровый ресурс в зависимости от характера поединка. Это позволяет ему своевременно реагировать на изменения игры соперника или, например, на неудачно прогнозируемую игру оппонента. Немецкий специалист уже не раз перестраивал игру своей команды правильными заменами и, что немаловажно, своевременными. Именно в тот момент, когда нужно игру перевернуть в свою пользу.

На "Барселону" в нынешнем сезоне приятно смотреть. Флик оказал большое влияние на качество и эффективность игры каталонцев. Но приятнее всего наблюдать за тем, как команда под его руководством прогрессирует на протяжении всего сезона, исправляя ошибки прошлых неудач. Теперь испанский клуб ждет финальный этап, в котором коллективу следует подтвердить свои прошлые результаты и успех.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine