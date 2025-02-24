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Барселона – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Барселона – Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На стадии 1/2 финала Кубка короля в первом матче "Барселона" будет принимать "Атлетико". Обе команды находятся в хорошей форме, поэтому останавливаться в шаге от финала кубка никто не собирается.
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Поединок 1/2 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Барселона" - "Атлетико" состоится во вторник, 25 февраля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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