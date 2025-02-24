  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Барселона – Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Барселона – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На стадии 1/2 финала Кубка короля в первом матче "Барселона" будет принимать "Атлетико". Обе команды находятся в хорошей форме, поэтому останавливаться в шаге от финала кубка никто не собирается.


Favbet
1.77
4.00
4.40
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 1/2 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Барселона" - "Атлетико" состоится во вторник, 25 февраля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Барселона - Атлетико
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Дубль Иско и два удаления. Хетафе - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Тренер Жироны - после 0:2 от Реала: В первом тайме мы были лучше
yellow-arrow
Ханси Флик учится на ошибках. Почему и как прогрессирует Барселона?
Атлетико (Мадрид) Барселона Кубок Испании Где смотреть футбол Кубок короля-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 14:07
Україна чекає, що матрасники поставлять каталонських банкрутів на місце ! А місце їхнє, разом з стадом барседрочерів -- біля параші...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 14:07
Україна чекає, що матрасники поставлять каталонських банкрутів на місце ! А місце їхнє, разом з стадом барседрочерів -- біля параші...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости