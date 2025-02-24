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Тренер Жироны - после 0:2 от Реала: В первом тайме мы были лучше

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Гол Модрича все изменил

Тренер Жироны - после 0:2 от Реала: В первом тайме мы были лучше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Жироны" Мичел подвел итоги матча с мадридским "Реалом" в чемпионате Испании (0:2).

"Матч был очень сложным. "Реал" сейчас находится в таком положении, когда они знают, что каждое очко очень важно. И это сложно. Мы ожидали, что они будут доминировать. Мы должны были действовать остро и сделать так, чтобы это был не их день.

В первом тайме мы были лучше, у нас было несколько хороших моментов, но все нужно делать правильно. Нелегко играть в таких условиях. Мадридцы находятся в победном режиме, и противостоять им очень сложно. Нам не хватало немного агрессии, но это нормально.

Есть ли у нас проблема с голами? Нет, мы занимаем шестое или седьмое место по количеству забитых мячей. Но мы должны побеждать, несмотря ни на что", - цитирует Мичела AS.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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